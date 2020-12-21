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    TFF'den hükmen yenilgi kararı

    TFF'den hükmen yenilgi kararı

    TFF, ligin ikinci yarısından itibaren koronavirüs nedeniyle maça çıkacak 9 oyuncu bulamayan takımları hükmen mağlup sayacak.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2020 - 15:51
    • Güncelleme : 21.12.2020 - 16:06
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    Türkiye Futbol Federasyonu, ligin kaderini etkileyebilecek bir karara imza attı.

    Federasyon, ligin ikinci yarısından itibaren koronavirüs nedeniyle maça çıkamayan takımları 'hükmen' yenik sayacak.

    9 FUTBOLCU KURALI

    Kurala göre sahaya çıkaracak 9 futbolcusu olmayan takımlar, hükmen mağlup ilan edilecek.

    TFF'nin kararı kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

    TFF den hükmen yenilgi kararı #1

    NİHAT ÖZDEMİR DUYURMUŞTU

    TFF Başkanı Nihat Özdemir, daha önce yaptığı açıklamada 'hükmen mağlubiyet' konusunda şu ifadeleri kullanmıştı: "28 Ocak'ta ligin ikinci yarısı başlayacak ve 16 Mayıs'ta bitecek. Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası karşılaşmaları hariç tam 8 haftalık süreçte hafta içi de maçlar oynanacak. Artık zaman konusunda kımıldayacak halimiz yok. Kulüplere, 'Altyapıdan da oyuncu alabilirsiniz' dedik. Ama eğer sahaya çıkamıyorsanız, hükmen yenilgi dışında yapacak bir şeyimiz kalmıyor."

    TFF den hükmen yenilgi kararı #2

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