TFF'den iftar yemeğinde mesaj: Türkiye'nin sevgi ve kardeşliğe çok ihtiyacı var Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği iftar yemeğinde başkan Mehmet Büyükekşi, "Türkiye'nin dostluk, sevgi ve kardeşliğe çok ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. ve TFF 3. Lig kulüp başkan ve yöneticileri, Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bu akşamki iftar yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Mehmet Büyükekşi, TFF'nin ev sahipliğinde TFF'nin tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar yemeğinde, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan'ın toplumsal dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olduğunu da vurguladı.

"İftarımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz"

Davete katılımlarından dolayı tüm profesyonel kulüplere teşekkür eden Başkan Büyükekşi, şu şekilde konuştu:

Ramazan ayının başında kulüplerimizin değerli temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya gelmek istedik. Yarın Milli Takımımız ile Macaristan'a hareket ediyoruz. Cuma günü Macaristan Milli Takımı ile maç yapacağız. Daha sonra Viyana'ya geçeceğiz, Avusturya Milli Takımı ile de Salı günü oynayacağız. Milli maçlarımız öncesinde hepinize iftarımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz.

"Türkiye'nin dostluk, sevgi ve kardeşliğe çok ihtiyacı var"

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Mart'ta oynanan maçta yaşanan üzücü olaylara da değinen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, şu şekilde konuştu: