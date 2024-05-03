TFF'den imza sayısıyla ilgili yeni açıklama Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak seçimli mali genel kurul tarihinin öne çekilmesi talebiyle toplanan imza sayısının 94 olduğunu açıkladı.

ensonhaber.com

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve kulübün başkan yardımcısı Bayram Saral, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) olağanüstü seçimli genel kurulunun daha erken yapılması için delegelerden 136 imza toplandığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan internet sitesi üzerinden seçimlere ve kulüplerin topladığı imzalara ilişkin bir açıklama geldi.

Açıklamada, geçerli imza sayısının 94 olduğu ifade edilerek, "Kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine ve dezenformasyona engel olmak için, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından doğru bilgilendirilme yapılmaya devam edileceğinden Türk Futbol Kamuoyunun şüphesi olmasın." denildi.

"Geçerli imza sayısı 94'tür"

İşte TFF'den yapılan açıklama;

Kanunla kurulmuş, özerk bir kurum olan Türkiye Futbol Federasyonu; kuruluş kanunu, ana statüsü, talimatı ve yönetmelikleri doğrultusunda yönetilen FIFA ve UEFA 'ya bağlı uluslararası resmi bir kurumdur. Kendisine noter yoluyla ulaştırılan ve geri çekilen tüm imzalar kayda alınmaktadır.



Bu bağlamda 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak seçimli mali genel kurul tarihinin öne çekilmesi talebiyle noter yoluyla bugüne kadar ulaştırılan imza sayısı 109, yine noter yolu ile imzasını çektiğini beyan eden kulüp sayısı 13, yetkisiz kişilerin imzaladığı geçersiz imza sayısı 2'dir. Sonuç olarak geçerli imza sayısı 94'tür.