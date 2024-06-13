TFF'den İrfan Can Kahveci açıklaması
İHA

Türkiye Federasyonu, Polonya ile oynanan özel maçın ilk yarısında sakatlanan milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yayınladı.

Kahveci'nin yaşamış olduğu sakatlığın ardından tedavisinin devam ettiği ifade edilen duyuruda şöyle denildi:

"Tedavisi devam etmektedir"

"A Milli Takımımızın EURO 2024 kadrosunda bulunan oyunculardan İrfan Can Kahveci'nin Polonya ile oynanan özel maçın ilk yarısında yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili tedavisi devam etmektedir. Milli futbolcumuzun sağlık durumu günlük olarak takip edilecektir"

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)