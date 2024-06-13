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TFF'den İrfan Can Kahveci açıklaması

TFF'den İrfan Can Kahveci açıklaması A Milli Futbol Takımı'nda, Polonya ile oynanan özel maçta sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun günlük olarak takip edildiği belirtildi.