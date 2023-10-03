TFF'den İstanbulspor'a yüksek fiyattan bilet satma cezası: 1.2 milyon lira Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor'a fahiş fiyattan bilet sattığı için 1.2 milyon lira ceza verdi.

ensonhaber.com Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbulspor'a, Galatasaray maçında sarı-kırmızılı taraftarlara yüksek fiyatta bilet sattığı için rekor bir ceza verdi. Yapılan açıklamada, "1-İSTANBULSPOR A.Ş.'nin, 26.09.2023 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip kulüp seyircisine kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının yüzde 30'undan fazla fiyat uygulanarak satılmasından dolayı FDT'nin 49/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1.200 .000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi. 1.2 milyon lira ceza Kendi taraftarına 626 TL'den bilet satan İstanbulspor, Galatasaray taraftarına maksimum 813,8 TL'den bilet satabilecekken 905 TL'den bilet satışı gerçekleştirdi. İstanbulspor, 91,2 TL aşım nedeniyle 1.2 milyon TL ceza aldı.