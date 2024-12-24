TFF'den Jose Mourinho'ya geçmiş olsun mesajı

İHA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ülkesi Portekiz'de safra kesesi operasyonu geçirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Portekizli teknik adam için geçmiş olsun mesajı yayınladı.
"SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"
TFF'den yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Ülkesi Portekiz'de safra kesesi operasyonu geçiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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