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TFF'den 'kadınsız' kadın ligi toplantısı

TFF'den 'kadınsız' kadın ligi toplantısı

TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ve yardımcısı Rüştü Reçber'in kadın futbol kulüp temsilcileri ile bir araya geldiği açıklamasıyla paylaşılan fotoğrafta kadınların yer almaması tepki çekti.