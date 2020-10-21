Dolar
7.8128
0.0012%
Euro
9.2674
0.0356%
Altın
1924.73
0.0057%
Borsa
1211.51
0.0908%
G. Altın
483.577
0.0186%
Bitcoin
100539.67
0.6505%
EXEN Coin
10.89
-2.75%
18ºC
İstanbul
Açık 18 C
    TFF'den 'kadınsız' kadın ligi toplantısı

    TFF'den 'kadınsız' kadın ligi toplantısı

    TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ve yardımcısı Rüştü Reçber'in kadın futbol kulüp temsilcileri ile bir araya geldiği açıklamasıyla paylaşılan fotoğrafta kadınların yer almaması tepki çekti.
    • AA
    • 21.10.2020 - 23:04
    • Güncelleme : 21.10.2020 - 23:04
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Kadın kulüplerini temsilen Kireçburnu Spor Kulübü'nden Yaşar Kalender, Ataşehir Belediye Spor Kulübü'nden Taner Öner, ALG Spor'dan Suat Özcan, İlkadım Belediye Yabancılar Pazarı Spor'dan Ali Akyüz toplantıya iştirak etti.

    SALGIN ÖNLEMLERİ VE PROJELER GÖRÜŞÜLDÜ

    Gündemin değerlendirildiği toplantıda koronavirüs süreci ve alınabilecek önlemler, müsabakaların başlama tarihleri, yeni sezon statülerinde yapılması düşünülen değişiklikler, kız futbol gelişim projeleri, kulüplere malzeme desteği gibi konular ele alındı.

    Tarafların, salgın sürecinin seyri ve amatör liglere dair Amatör Kurul'un alacağı kararları müteakiben 11 Kasım'da tekrar bir araya gelmesi kararlaştırıldı.

    KADINLARIN OLMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

    Kadın futbolunu ilgilendiren bir toplantıda hiç kadın emsilcinin yer almaması dikkat çekerken, sosyal medyada da tepki çekti.

    TFF den kadınsız kadın ligi toplantısı #1

    Görüş Bildir