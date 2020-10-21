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- TFF'den 'kadınsız' kadın ligi toplantısı
TFF'den 'kadınsız' kadın ligi toplantısı
- AA
- 21.10.2020 - 23:04
- Güncelleme : 21.10.2020 - 23:04
Kadın kulüplerini temsilen Kireçburnu Spor Kulübü'nden Yaşar Kalender, Ataşehir Belediye Spor Kulübü'nden Taner Öner, ALG Spor'dan Suat Özcan, İlkadım Belediye Yabancılar Pazarı Spor'dan Ali Akyüz toplantıya iştirak etti.
SALGIN ÖNLEMLERİ VE PROJELER GÖRÜŞÜLDÜ
Gündemin değerlendirildiği toplantıda koronavirüs süreci ve alınabilecek önlemler, müsabakaların başlama tarihleri, yeni sezon statülerinde yapılması düşünülen değişiklikler, kız futbol gelişim projeleri, kulüplere malzeme desteği gibi konular ele alındı.
Tarafların, salgın sürecinin seyri ve amatör liglere dair Amatör Kurul'un alacağı kararları müteakiben 11 Kasım'da tekrar bir araya gelmesi kararlaştırıldı.
KADINLARIN OLMAMASI DİKKAT ÇEKTİ
Kadın futbolunu ilgilendiren bir toplantıda hiç kadın emsilcinin yer almaması dikkat çekerken, sosyal medyada da tepki çekti.