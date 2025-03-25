TFF'den Kayserispor'a olumsuz yanıt geldi

Kayserispor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) istediği cevabı alamadı.

TFF, Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü oynanacak Kayserispor - Hatayspor maçının tarihinin değiştirilmesi için sarı-kırmızılı kulübün yaptığı başvuruyu reddetti.

KAYSERİSPOR, ERTELENMESİNİ İSTEMİŞTİ

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın tarih değişikliği ile ilgili olarak, şu açıklamayı yapmıştı:

Taraftarımızın desteğine en çok ihtiyacımızın olduğu haftalarda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulübümüzün maç planlaması hakkında yapmış olduğu bu kararı değiştirmesini ve ligin en kritik haftalarında rakiplerimizle eşit şartlarda aynı saatlerde mücadele etmek için saat değişikliği talebimizin ve resmi müracaatımızın değerlendirilmesini istiyoruz.