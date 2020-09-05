TFF'den kırmızı kart değişikliği

TFF, ikinci sarıdan kırmızı kart gören futbolcuların, cezasını aynı kategoride çekeceğini açıkladı. Yani Türkiye Kupası'nda oyundan atılan bir futbolcu, cezasını ligde çekmeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gitti.

Futbol Disiplin Talimatı'nın "Kişilerin İhraç Edilmesi" başlıklı 94. Maddesi'nin değiştirilen 5. fıkrasına göre resmi müsabakalarda ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen futbolcular, aynı kategorideki takip eden maçta otomatik olarak cezalı duruma düşecek.

LİG-KUPA TARTIŞMALARI SONA ERDİ

Böylece geçtiğimiz yıllarda çok tartışılan, "Türkiye Kupası'nda görülen kartın cezasını neden ligde çekiyor" şeklindeki tartışmalar son bulmuş oldu.

94. Madde'nin 5. fıkrası şöyle: "Resmi müsabakalarda ikinci sarı kart nedeniyle oyundan ihraç edilen futbolcular aynı kategorideki takip eden müsabakada otomatik olarak cezalıdırlar. Anılan cezanın infazı gerçekleşinceye kadar, ayrıca disiplin kurullarınca cezalandırılmamışlarsa, diğer kategorilerdeki müsabakalarda oynayabilirler."