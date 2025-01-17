AA & Ensonhaber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, başta Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere kulüpler ile yöneticilerin açıklamalarını kontrol altına almayı düşündüklerini belirterek, bu durumun devamı halinde ağır cezalar vereceklerini söyledi.

Mecnun Otyakmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özgürlükçü bir anlayışla göreve geldiklerini ancak bu durumun suistimal edildiğini belirtti.

"ÖZGÜRLÜKÇÜ VE ŞEFFAF OLACAĞIMIZI SÖYLEYEREK GÖREVE GELDİK"

Kulüpler ile yöneticilerin yaptıkları sert açıklamaları eleştiren Otyakmaz, şu şekilde konuştu:

Bizim konumumuz itibarıyla bu tip polemiklerin içinde olmamamız lazım. Basın açıklamalarını bir zapturapt altına almak gerekiyor. Özgürlükçü ve şeffaf olacağımızı söyleyerek göreve geldik. Başkanlarımızı herhangi bir şekilde disiplin kuruluna sevk etmeyeceğimizi söyledik. Ama iş hakaret boyutuna ulaştığı zaman, TCK karşılığında suç olan bir şeye de bizim işlem yapmamamız mümkün değildi. Bazı konularda işlem yapmak zorunda kaldık. Ancak bu bize biraz suistimal edildi gibi geliyor ve bu politikamızdan vazgeçmek zorunda kaldık.

"BİRAZ DAHA AĞIR MADDELER OLACAK"

Disiplin talimatında değişikliğe gideceklerini vurgulayan Mecnun Otyakmaz, şu değerlendirmede bulundu:

Yeni çıkacak disiplin talimatında biraz daha ağır maddeler olacak. Bunu zapturapt altına almayı düşünüyoruz. Tabii ki eleştiri olacaktır. Bunun makul ve mantıklı sebepleri ile izah edilebilir bir şey olur, her zaman başımızın ve gözümüzün üstüne. Ancak kendilerini ilgilendirmeyen meselelerle ilgili, hakemleri manipüle edecek ve toplumda huzursuzluk yaratacak demeçlere önemli cezalar geliyor.

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY ARASINDAKİ REKABET KIRICI OLUYOR"

TFF Başkan Vekili Otyakmaz, Türk futbolunda huzur ortamının sağlanmasına ihtiyaç olduğunu düşündükleri için Süper Lig'de yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesine karar verdiklerini aktardı.

Türk hakemlerine güvendiklerini ancak kamuoyunda bir memnuniyetsizlik olduğunu ifade eden Mecnun Otyakmaz, şunları kaydetti: