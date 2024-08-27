TFF'den Merkez Hakem Kurulu talimatında değişiklik Üst Klasman Hakem kadrosu; 2023-2024 sezonunda Süper Lig Hakemi kadrosunda yer alan ve A klasman hakem kadrosunda yer alan isimlerden oluşacak

AA & Ensonhaber

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu talimatında değişiklik yaparak yeni düzenlemelere gitti.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan talimatnameye eklenen geçici maddeler, Üst Klasman Hakemi, Üst Klasman Yardımcı Hakemi, Klasman Hakemi ve Klasman Yardımcı Hakemi kadrolarının belirlenme şartlarını içeriyor.

SÜPER LİG VE A KLASMAN HAKEMLERİ KADROYA GİRECEK

Yeni talimatnameye göre, Üst Klasman Hakemi kadrosu, talimattaki şartları yerine getiren 2023-2024 sezonu sonunda Süper Lig Hakemi ve A Klasman Hakemi kadrosunda yer alan hakemlerden oluşacak.

Benzer şekilde, Üst Klasman Yardımcı Hakemi kadrosu da yine talimatnameye uygun olarak 2023-2024 sezonu sonunda Süper Lig Yardımcı Hakemi ve A Klasman Yardımcı Hakemi kadrosunda bulunanlardan seçilecek.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, "Geçen sezon 1. Lig'de maç yöneten hakemlerden yetkinlikleri olanlar Süper Lig'de görev alabilecek." dedi.