Petrol
100.92
1.01%
Euro
16.14
0.33%
Dolar
14.64
-0.43%
Altın
898.28
-0.86%
Borsa
2090
0.53%
Bitcoin
602.221
4.55%
BTXN Coin
39.16
1.55%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C
    TFF'den Ramazan ayı için saat değişikliği

    TFF'den Ramazan ayı için saat değişikliği

    Türkiye Futbol Federasyonu, Ramazan ayı nedeniyle maçların saatinde değişikliğe gitmeye karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 16:29
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 16:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Geçtiğimiz sezon Giresunspor-Keçiörengücü maçında yaşanan sakatlık ile ezan saati aynı ana denk gelince futbolcular, saha kenarında oruçlarını açmıştı.

    Daha sonra gelen tepkiler üzerine TFF, geri adım atmış ve maç saatlerinde değişikliğe gitmişti.

    BAŞLAMA SAATLERİ 20.30'A ALINDI

    Kulüplerden gelen isteklere olumlu geri dönüş yapan TFF, bu sezon için farklı bir uygulamanın olacağını bildirdi.

    TFF,  2 Nisan'da başlayacak olan Ramazan ayı boyunca Süper Lig ve 1.Lig'de oynanacak liglerde akşam maçlarının başlama saatini 20.30 olarak belirledi.

    Süper Lig'de oynanacak maçların saatleri değiştirildi / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    TFF den Ramazan ayı için saat değişikliği #1


    İlginizi Çekebilir

    Bayraktar TB2, İngiltere'nin gündeminde
    Dünya

    Bayraktar TB2, İngiltere'nin gündeminde

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Modern yatak odası için dekorasyon önerileri
    Emlak

    Modern yatak odası için dekorasyon önerileri

    Görüş Bildir