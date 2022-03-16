TFF'den Ramazan ayı için saat değişikliği

TFF'den Ramazan ayı için saat değişikliği

Türkiye Futbol Federasyonu, Ramazan ayı nedeniyle maçların saatinde değişikliğe gitmeye karar verdi.

Geçtiğimiz sezon Giresunspor-Keçiörengücü maçında yaşanan sakatlık ile ezan saati aynı ana denk gelince futbolcular, saha kenarında oruçlarını açmıştı.

Daha sonra gelen tepkiler üzerine TFF, geri adım atmış ve maç saatlerinde değişikliğe gitmişti.

BAŞLAMA SAATLERİ 20.30'A ALINDI

Kulüplerden gelen isteklere olumlu geri dönüş yapan TFF, bu sezon için farklı bir uygulamanın olacağını bildirdi.

TFF, 2 Nisan'da başlayacak olan Ramazan ayı boyunca Süper Lig ve 1.Lig'de oynanacak liglerde akşam maçlarının başlama saatini 20.30 olarak belirledi.

Süper Lig'de oynanacak maçların saatleri değiştirildi / HABERİ İÇİN TIKLAYIN