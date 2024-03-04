TFF'den Rizespor'a zemin için son uyarı Türkiye Futbol Federasyonu, Rize Stadı'nın zeminiyle alakalı Rizespor'a bir uyarı yazısı gönderdi. Federasyondan yapılan uyarıda, Karadeniz ekibine 18 Mart'a kadar süre verildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, Rize Stadyumu'nda yapılan incelemelerin ardından zeminin düzeltilene kadar antrenman yapılmaması ve iyileştirme çalıştırmaları yapılmazsa stadyumun kapatılacağını yeşil-mavililerin kulüp yetkililerine bildirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Yeniden yerinde yapılan denetim sonrası Rizespor'a stadyum zeminini düzeltene kadar stadyumda antrenman yapılmaması, zeminde ivedilikle iyileştirme çalışmaları yapılmazsa 18 Mart tarihinde yapılacak denetimle stadyumun müsabakaya kapatılacağı resmi olarak iletildi.

Milli ara sonrası stadyum değişebilir

Rizespor, 17 Mart'ta Gaziantep FK ile evinde karşılaşacak ve 1 gün sonra denetim yapılacak. Ardından milli araya gidilecek.

Karadeniz ekini, belirtilen zamanda zemininde gerekli iyileştirmeleri yapamaması halinde milli ara sonrası zemin düzelene kadar başka bir stadyumda iç saha maçlarını oynayacak.

Yeşil-mavili takımın 17 Mart'tan sonra bir sonraki iç saha maçı ise 14 Nisanda Antalyaspor ile olacak.