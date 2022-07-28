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TFF'den şaşırtan Fenerbahçe fikstürü

TFF'den şaşırtan Fenerbahçe fikstürü

TFF, ilk iki hafta fikstürünü ilan ederken Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenme ihtimalini göz ardı etti. Şu anda ilan edilen fikstüre göre sarı-lacivertliler 4-5 Ağustos'ta 2 maça çıkacak.