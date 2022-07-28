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    TFF'den şaşırtan Fenerbahçe fikstürü

    TFF'den şaşırtan Fenerbahçe fikstürü

    TFF, ilk iki hafta fikstürünü ilan ederken Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenme ihtimalini göz ardı etti. Şu anda ilan edilen fikstüre göre sarı-lacivertliler 4-5 Ağustos'ta 2 maça çıkacak.
    • 28.07.2022 - 15:18
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 16:54
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    Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

    Sarı-lacivertlilerin Çek takımı Slovacko ile oynayacağı maçlar perşembe günü yapılacak.

    Şu an TFF'nin ilan ettiği ilk iki hafta fikstürü dikkate alındığında Fenerbahçe'nin maç programı şöyle:

    • 4 Ağustos: Fenerbahçe- Slovacko
    • 5 Ağustos: Fenerbahçe- Ümraniye
    • 11 Ağustos: Slovacko-Fenerbahçe
    • 13 Ağustos: Kasımpaşa- Fenerbahçe

    Fikstür değişecek

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayınladığı ilk iki hafta fikstürünün değişmesi kesinleşti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinden sonra fikstür değişikliğinin açıklanması bekleniyor.

    TFF den şaşırtan Fenerbahçe fikstürü #1


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