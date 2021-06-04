TFF'den stadyum zeminleriyle ilgili düzenleme

TFF, 1. Lig ve Süper Lig'de oynayan takımlarn stadyum zeminleriyle ilgili yaptığı değişiklikte, kulüpler 6 ay içinde sahaları doğal çime çevirecek.

Süper Lig ve diğer liglerde, zemin problemleri sık sık yaşanıyor. Zaman zaman futbolcuların da sakatlanmasına sebep olan kötü zeminlerle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) harekete geçti.

TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının oynandığı stadyumların zeminleriyle ilgili talimatlarda değişiklik yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı'nda değişikliğe gittiği bildirildi.

ÇİM SAHA SORUMLUSU ATANACAK

Değişikliğe göre üst iki ligde bulunan kulüpler, çim saha sorumlusu ataması yapacak ve sorumlu kişiye TFF tarafından teorik ve pratik eğitim semineri verilecek.

6 AY İÇİNDE SAHALAR DOĞAL ÇİME ÇEVRİLECEK

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de müsabakalar sadece doğal çim sahalarda oynanacak. Suni çim sahaya sahip kulüpler, talimatın yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde sahaları doğal çime çevirecek.