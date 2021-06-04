Euro
10.5188
-0.48%
Dolar
8.6808
-0.25%
Altın
522.47
-0.18%
Borsa
1.433
0.34%
Bitcoin
313.022
-6.76%
EXEN Coin
33.40
0.11%
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    TFF'den stadyum zeminleriyle ilgili düzenleme

    TFF, 1. Lig ve Süper Lig'de oynayan takımlarn stadyum zeminleriyle ilgili yaptığı değişiklikte, kulüpler 6 ay içinde sahaları doğal çime çevirecek.
    • AA
    • 04.06.2021 - 14:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TFF'den stadyum zeminleriyle ilgili düzenleme

    Süper Lig ve diğer liglerde, zemin problemleri sık sık yaşanıyor. Zaman zaman futbolcuların da sakatlanmasına sebep olan kötü zeminlerle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) harekete geçti.

    TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının oynandığı stadyumların zeminleriyle ilgili talimatlarda değişiklik yaptı.

    TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı'nda değişikliğe gittiği bildirildi.

    ÇİM SAHA SORUMLUSU ATANACAK

    Değişikliğe göre üst iki ligde bulunan kulüpler, çim saha sorumlusu ataması yapacak ve sorumlu kişiye TFF tarafından teorik ve pratik eğitim semineri verilecek.

    TFF den stadyum zeminleriyle ilgili düzenleme #1

    6 AY İÇİNDE SAHALAR DOĞAL ÇİME ÇEVRİLECEK

    Süper Lig ve TFF 1. Lig'de müsabakalar sadece doğal çim sahalarda oynanacak. Suni çim sahaya sahip kulüpler, talimatın yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde sahaları doğal çime çevirecek.

    TFF den stadyum zeminleriyle ilgili düzenleme #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir