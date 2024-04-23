TFF'den Süleyman Hurma'nın iddialarına yanıt geldi Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın Süper Lig ile ilgili iddialarına yanıt verdi.

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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma'nın "Ligin tescil edilmeme tehlikesi var" sözlerine, Türkiye Futbol Federasyonu cevap verdi.

Süleyman Hurma'nın "FIFA ve UEFA Türk futbolunu takibe almış durumda. Şunu da net bilelim, Türkiye Ligi, bu durum böyle devam ederse tescil olmama tehlikesiyle karşı karşıya." sözleri üzerine Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri konuya ilişkin konuştu.

"FIFA ve UEFA ile ilişkilerimiz devam ediyor"

Özellikle sosyal medyada ciddi şekilde gündem yaratan bu iddia üzerine Sporx'e konuşan yetkililer şunları söyledi: