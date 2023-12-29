TFF'den açıklama: Suudi Arabistan’da İstiklal Marşı okunacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının seremonisinde İstiklal Marşı’nın okunacak ve statta Türk bayrakları yer alacak.

ensonhaber.com

Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda bu akşam TSİ 20.45’te 2023 Süper Kupa’da karşı karşıya gelecek.

Bu dev maç öncesi Suudi yetkililerin, Milli marşımızın çalınmasına karşı çıktıkları yönündeki haberlerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

Organizasyondan önce ülke federasyonları ve yetkili makamlar arasında yapılan protokol gereği maç seremonisinde, İstiklal Marşı okunabilecek ve stada Türk bayrakları asılacak.

Müsabaka, 100. yıl etkinlikleri, şehitler için saygı duruşu ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşı ile başlayacak.

Görüşmeler devam ediyor

Ancak söz konusu protokolde bulunmayan hem Galatasaray’ın hem de Fenerbahçe’nin sahaya çıkmak istedikleri Atatürk posteri ve diğer posterlerle ilgili ise Suudi yetkililerle görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

İşte Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması