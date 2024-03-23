TFF'den Süper Kupa açıklaması Fenerbahçe'nin Avrupa maçları nedeniyle ertelenmesini talep ettiği Süper Kupa maçı için TFF'den ret yanıtı geldi.

ensonhaber.com

Türk futbolunun iki dev takımı Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Süper Kupa tarihinde yaşanan çatışma, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sonuçlandırıldı.

Fenerbahçe'nin Avrupa mücadelesi nedeniyle 7 Nisan'da oynanacak olan Süper Kupa maçının ertelenmesini talep ettiği ancak Galatasaray'ın maçın ertelenmesine karşı çıktığı biliniyordu.

7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak

TFF, bu tarih çatışmasına ilişkin resmi açıklamasında, Süper Kupa maçının tarihinde değişiklik yapılmayacağını duyurdu.

2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır.

Galatasaray'ın reddetmesi kararda etkili oldu

Öte yandan, Galatasaray cephesinden gelen erteleme karşıtı tutum, maçın belirlenen tarihte oynanması yönünde etkili olmuş gibi görünüyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları arasında heyecan uyandıran Süper Kupa maçı, taraflar arasındaki rekabetin doruk noktasına çıkmasına neden olacak. Her iki takım da taraftarlarını arkasına alarak sahaya çıkacak ve Türk futbolseverlere unutulmaz bir mücadele sunmayı hedefleyecek.

Olympiakos'un maçları ertelendi

Hatırlanacağı üzere sarı-lacivertlilerin rakibi Olympiakos'un Fenerbahçe maçını yapacağı haftadaki lig maçı ertelenmişti.