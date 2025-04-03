TFF'den sürpriz karar! Yasin Kol, 1. Lig maçı yönetecek

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Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın öncesine yabancı hakem tartışmaları damga vurmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yabancı hakem talebini reddetmiş ve maça Yasin Kol atanmıştı. Kol'a bu hafta sürpriz bir maç verildi.

1. LİG MAÇI YÖNETECEK

Merkez Hakem Kurulu (MHK) geçen hafta derbiyi yöneten Yasin Kol'u bu hafta 1. Lig maçına atadı.

Kol, 1. Lig'de oynanacak kritik Fatih Karagümrük - Erzurumspor FK maçında düdük çalacak.

Yasin Kol'un yardımcılıklarını ise Samet Çiçek ve Kemal Mavi yapacak.

1. Lig'de Karagümrük 56 puanla 2, Erzurumspor ise 54 puanla 3. sırada yer alıyor.

1. LİG'DE 32. HAFTANIN HAKEMLERİ

Yarın:

17.00 İstanbulspor-Yeni Malatyaspor: Ali Yılmaz

20.00 Şanlıurfaspor-Boluspor: Turgut Doman

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Iğdır FK: Yiğit Arslan

5 Nisan Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü: Erdem Mertoğlu

16.00 Sakaryaspor-Adanaspor: Davut Dakul Çelik

19.00 Çorum FK-Esenler Erokspor: Sarper Barış Saka

19.00 Fatih Karagümrük-Erzurumspor FK: Yasin Kol

6 Nisan Pazar:

13.30 Ümraniyespor-Pendikspor: İlker Yasin Avcı

16.00 Bandırmaspor-Kocaelispor: Batuhan Kolak

19.00 Ankaragücü-Gençlerbirliği: Gürcan Hasova