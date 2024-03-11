TFF'den tarihi hareket: Sakatlanan futbolcu bir süre sahaya giremeyecek Türkiye Futbol Federasyonu, futbolda oyunu temposunu artırmak için sakatlanarak saha kenarına gelen oyuncunun iki pozisyon boyunca sahaya girmemesi için çalışma başlattı.

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Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fenerbahçe ile Pendikspor karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de geriye düştüğü maçı 4-1 kazanmayı başardı. Oyunun sık sık durması dikkat çekti.

Maçın ardından Fenerbahçe cephesi, Pendiksporlu futbolcuların oyunu yavaşlatmak için çaba sarfettiğini savunarak durumdan şikayet etti.

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, "Bu tür futbol oynayan bir ekibin, bu tür performans gösteren bir hakemin Süper Lig'de olması Türk futboluna ihanettir!" dedi.

Acun Ilıcalı'dan öneri

Beyaz Futbol'a konuşan Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, konuyla ilgili öneride bulundu.

Ilıcalı sözlerine şu şekilde başladı:

Bugün maçtaki oyuncu sakatlığı olayını birisine anlatsak 'Bu kadar olmamıştır' der. Futbol kurallarının açığını bulma çabası görüyorum ben burada. Her 1.5-2 dakikada bir biri yere yatıyor. Maç oynanmıyor! Bunun Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı yok. Ben 10 yaşından beri futbol seyrediyorum, böyle bir şey görmedim.

"İnandırıcı değil"

Bir oyuncu kenara gittikten sonra dipdiri, koşa koşa oyuna giriyorsa bunu inandırıcı bulmamız mümkün mü? Burada kaybedilen sürenin maçın sonuna eklenmesinin bir esprisi yoktur. Bu, bir takımın oyununu bozmak üzerine olan bir sistem.

"Sakatlanan 2 pozisyon sahaya giremesin"

Reçeteyi veriyorum. Uygulanırsa bu konu biter. Federasyonumuz kuralı hemen getirmeli. İngiltere'de bir oyuncu için sağlık ekipleri sahaya girerse, sonraki 2 atak boyunca o oyuncuyu ölse sahaya almıyor hakem. Bunun çözümü var! Federasyona yalvarıyorum, 'iki atak boyunca bu oyuncu sahaya giremeyecek' şeklinde bir kural alınmalı. Türkiye'de futbol seyredilebilirlikten çıktı, bir tek Türkiye'de oluyor bu, Yunanistan'da dahi olmuyor. TFF buna izin veremez! Oyuncunun karnına top geliyor, sağlık ekibi sahaya giriyor, niye? 'Geçmiş olsun' mu diyecekler?

TFF harekete geçti

Öte yandan edinilen bilgiye göre; TFF'nin de Acun Ilıcalı'nın bu önerisi sonrası harekete geçtiği kaydedildi.

Oyunun çok sık durmasından rahatsız olan kurmaylar, İngiltere'deki bu kuralı, Süper Lig'de de hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

TFF, kısa süre içerisinde hakemlerden sakatlanan futbolcunun iki pozisyon boyunca sahaya girmemesini isteyecek. Federasyon, bu yöntemin maçların temposunun artmasına yardımcı olacağına inanıyor.

Top sadece 47 dakika oyunda kaldı

Fenerbahçe - Pendikspor karşılaşmasında normal süre 111 dakika oynatılırken, topun oyunda kalma süresi sadece 47 dakika olarak açıklanmıştı.