TFF'den tartışmaları bitirmeye yönelik hamle: Artık VAR hakemlerini de yapay zeka atayacak Süper Lig'de VAR ve AVAR hakemlerinin atamalarının da yapay zeka ile yapılacağı belirtildi.

ensonhaber.com Süper Lig'de VAR tartışmaları yaşanırken, TFF yeni bir karar aldı. Türkiye gazetesinin haberine göre; VAR hakemlerinin artık yapay zeka ile atanacağı öğrenildi. VAR hakemlerinin kalitesi artırılacak Orta hakemlerin maçlara atanmasında kullanılan algoritma sistemi artık VAR hakemleri için de kullanılacak. Algoritmada yüksek puan alan hakemler önemli maçlarda görevlendirilecek. Bu sayede VAR kararlarının da tartışılmasının önüne geçilmesi bekleniyor. Yeni sisteme bu haftaki atamalarda geçilmesi bekleniyor. Mehmet Büyükekşi döneminde başlandı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi dönemiyle birlikte saha hakemi yapay zeka ile atanıyordu. Son dönemdeki VAR tartışmaları sonrası TFF'nin bu kararı aldığı belirtildi.