TFF'den yabancı hakeme izin

Hakem, gözlemci ve temsilci atamaları yeni nesil teknolojiyle yapılacak. Saha ve VAR hakemi kadroları ayrılacak. Bir maçtaki gözlemci sayısı ikiye çıkacak. MHK, maçlara yabancı hakem atayabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Hakemlik, Gözlemcilik ve Temsilcilik yapılarıyla ilgili çalışmalar kapsamında yeni sezonda uygulanmak üzere bazı önemli değişikliklere gitti.

İşte Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı değişikler:

1- Bu sezonda ilk defa yeni nesil teknolojinin kullanılacağı Hakem Atama Sistemi'ne geçilecek.

2- Saha ve VAR Hakemi kadroları ayrılacak. Süregelen VAR sertifikası programları tamamlanıp, hakemler yeterli tecrübeyi kazanıncaya kadar ve gerek görülmesi halinde, UEFA'ya bağlı ülkelerdeki VAR sertifikasına sahip hakemlerden faydalanılacak.

Dünya Kupası döneminde

3- Gözlemci atamalarında da yeni nesil teknoloji temeli ile desteklenmiş atama sistemi uygulanacak. Stadyumda görevli gözlemci dışında, ikinci bir gözlemci ilk defa oluşturulacak Özel Gözlemci Odası'nda tek başına görev yapacak ve böylece müsabakalarda ikinci gözlemci raporu düzenlenecek.

4- Yeni hakem ve gözlemci klasman kadroları, Dünya Kupası finalleri döneminde verilecek olan Süper Lig'in devre arasında oluşturulacak. Bu süreye kadar, klasman değişimleri yapılmadan mevcut hakem ve gözlemci kadroları ile devam edilecek.

Son teknoloji kullanılacak

5- 2022-2023 yılı futbol sezonu için uluslararası deneyimi olan yabancı bir hakem eğitmeni ile anlaşma kararı alındı.

6- UEFA ile koordine olarak, Avrupa'nın önemli ligleriyle hakem değişim programı çalışmaları başlatılmasına karar verildi. Bu kapsamda Süper Lig'de görev alan UEFA Elit ve 1. Kategori hakemlerimizin çalışma yapılacak Avrupa'nın önemli liglerinde görev alması, bununla birlikte yine çalışma yapılacak Avrupa liglerinde görev alan UEFA Elit ve 1. Kategori hakemlerin de aynı şekilde karşılıklılık esasıyla görev alması kararlaştırıldı.

7- Mevcut hakem ve gözlemcilere psikoteknik testleri uygulanacak. Bu testler İstanbul Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilecek.

8- Hakem ve gözlemcilerin, bilimsel veri ve kurallara göre belirlenmiş metotlarla performanslarını geliştirmek ve gelişimlerini ölçmek için bir üniversite ile iş birliği yapılacak.

9- Temsilcilik sisteminde son teknoloji kullanacak. Temsilcilere de psikoteknik testler yapılacak.