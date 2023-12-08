TFF'den yeni Süper Kupa sözleri: 100 yılın derbisi Riyad'da dünya sahnesinde olacak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 29 Aralık tarihinde Suudi Arabistan'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali hakkında konuştu.

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Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.

Kura çekimini Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.

Kupada bu turdaki müsabakalar, tek maç eleme usulüne göre 9-10 ve 11 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Kurada 4. eleme turundan gelen 28 takım ile Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ile birlikte toplam 32 takım yer aldı.

"Cumhuriyetimiz'in 100. kuruluş yıldönümünü yurt dışından tüm dünyaya duyuracağız"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının yeriyle ilgili bir kez daha açıklama yaptı.

Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:

29 Aralık'ta 100 yılın derbisi Riyad'da dünya sahnesinde olacak. Dünyanın en büyük derbilerinden sayılan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Süper Kupa maçı oynanacak ve dünyada yankı bulacak. Cumhuriyetimiz'in 100. kuruluş yıldönümünü yurt dışından tüm dünyaya duyuracağız. Ulusal ve uluslararası alanda tüm dünyaya bu maç aracılığıyla Cumhuriyetimiz'in 100. yılına duyuracağız. Sevincimizi Türkiye'yi seven ülkelerle buluşturmuş olacağız.

"Türkiye Kupası'na yeni bir format getiriyoruz"

Büyükekşi ayrıca Türkiye Kupası'nda format değişikliğine gidileceğini söyledi.