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    TFF'den yüzde 50 seyirci kararı

    TFF'den yüzde 50 seyirci kararı

    Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda maçlara stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2021 - 14:26
    • Güncelleme : 01.07.2021 - 14:51
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    Türkiye, günlük rekor sayıda aşılamayla pandeminin etkilerini azaltmaya devam ediyor.

    1 Temmuz itibarıyla kademeli normalleşmede kısıtlamalar sona erdi. Geçtiğimiz sezon seyircisiz oynanan maçlar, bu sezon belirli sayıda seyirciyle oynanacak.

    YÜZDE 50 SEYİRCİLİ OYNANACAK

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da ne kadar seyirci alınacağını açıkladı. TFF, yeni sezonda maçlara stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağını açıkladı.

    Yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva’da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin yüzde 50’si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar vermiştir.

    TFF den yüzde 50 seyirci kararı #1

    "DEPLASMAN TAKIMLARI İÇİN DE AYNI KURAL GEÇERLİ OLACAK"

    Normalleşme süreci kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan karar gereğince, deplasman takımları için aynı kural geçerli olacaktır.

    Uygulamaların tüm detayları, TFF Sağlık Kurulu’nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda ayrıca ilan edilecektir.

    Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

    TFF den yüzde 50 seyirci kararı #2

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