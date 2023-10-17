TFF'nin antrenör eğitim programı ücretleri cep yakıyor! Hoca adayları isyanda Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-24 sezonu Antrenör Lisans Kurs ve Sertifika ücretlerini duyurdu. Açıklanan rakamlar tepkiyle karşılandı.

ensonhaber.com

2023-2024 futbol sezonu Antrenör Lisans Kurs ve Sertifika ücretleri belli oldu.

Antrenör adayları ve belgesini yükseltmek isteyen teknik adamlar ise belirlenen ücretlerin ardından büyük bir şaşkınlık yaşadı.

UEFA Pro Lisansın 400 bin TL, UEFA A Lisansın 120 bin TL, UEFA B Lisansın ise 80 bin TL olarak açıklanması sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

"Ücretleri yeniden gözden geçirin"

Sesini duyurmak isteyen antrenörler, TFF'yi eleştiri yağmuruna tuttu, belirlenen ücretlerin yeniden gözden geçirilmesi için çağrıda bulundu.

Bazı antrenörler ve spor bilimi öğrencileri ise belirlenen bu ücretleri ödemelerinin imkansız olduğunu sosyal medya üzerinden gösterdikleri tepki ile dile getirdi.