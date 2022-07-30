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    TFF'nin antrenör eğitim programı ücretlerine tepki yağdı

    TFF'nin antrenör eğitim programı ücretlerine tepki yağdı

    Türkiye Futbol Federasyonu, 2022/23 sezonu Antrenör Lisans Kurs ve Sertifika ücretlerini duyurdu. Açıklanan rakamlar tepkiyle karşılandı.
    • 30.07.2022 - 10:42
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 10:44
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    2022-23 futbol sezonu Antrenör Lisans Kurs ve Sertifika ücretleri belli oldu.

    Antrenör adayları ve belgesini yükseltmek isteyen teknik adamlar ise belirlenen ücretlerin ardından büyük bir şaşkınlık yaşadı.

    TFF nin antrenör eğitim programı ücretlerine tepki yağdı #1

    Lisans ücretleri epey arttı

    UEFA Pro Lisansın 200 bin TL, UEFA A Lisansın 60 bin TL, UEFA B Lisansın ise 40 bin TL olarak açıklanması sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

    Sesini duyurmak isteyen antrenörler, TFF'yi eleştiri yağmuruna tuttu, belirlenen ücretlerin yeniden gözden geçirilmesi için çağrıda bulundu.

    Aktif olarak cüzi bir miktara çalışan ve pandemi nedeniyle işsiz kalan antrenörler ve spor bilimi öğrencileri ise belirlenen bu ücretleri ödemelerinin imkansız olduğunu sosyal medya üzerinden gösterdikleri tepki ile dile getirdiler.

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği eğitim programı ücretleri...

    TFF nin antrenör eğitim programı ücretlerine tepki yağdı #2


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