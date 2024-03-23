TFF'nin Süper Kupa kararı Fenerbahçe'yi kızdırdı Süper Kupa finalinin ertelenmeyeceğini açıklayan TFF, Fenerbahçe'nin hedefinde. Sarı-lacivertliler 2 Nisan'da ligden çekilmenin yanı sıra tüm TFF organizasyonlarını boykot etmeyi düşünüyor.

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Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç, Türk futbolunda son dönemde sık sık tartışılan adil olmayan lig koşullarına dikkat çekmek adına önemli bir adım attı.

Trabzonspor ile oynanan maçta yaşanan olayların ardından kamuoyuna seslenen Koç, kulübün geleceğiyle ilgili kritik bir kararın yol haritasını çizdi.

Kulüp yönetimi tarafından 2 Nisan tarihinde yapılacak olan kongrede ligden çekilme oylamasının gerçekleştirileceğini açıklayan Başkan Ali Koç, bu kararın Türk futbolunda önemli bir dönüm noktası olabileceğini belirtti.

Tüm TFF organizasyonlarından çekilme de gündemde

Ligden çekilme kararının yanı sıra, Süper Kupa finalinin ertelenmemesi sonrası Fenerbahçe'nin TFF tarafından düzenlenen tüm organizasyonlardan çekilme olasılığı da gündeme geldi.

Camiadan yükselen seslere göre; kulüp kongresinde bu konu da detaylı bir şekilde ele alınacak ve taraftarların görüşüne sunulacak.

Fenerbahçe camiası, kulübün geleceğiyle ilgili alınacak bu önemli kararları ve olası sonuçlarını merakla beklerken, Başkan Ali Koç'un liderliğinde alınacak adımların Türk futbolunda nasıl bir değişim yaratacağı da büyük bir önem taşıyor.