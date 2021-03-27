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The Guardian EURO 2020'nin en güçlü takımlarını listeledi

The Guardian EURO 2020'nin en güçlü takımlarını listeledi

Yaz aylarında gerçekleştirilecek olan EURO 2020'de 24 takım mücadele edecek. İngiliz The Guardian turnuvadaki en güçlü takımları sıraladı. Türkiye bu listede 7. sırada yer aldı.