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    The Guardian EURO 2020'nin en güçlü takımlarını listeledi

    The Guardian EURO 2020'nin en güçlü takımlarını listeledi

    Yaz aylarında gerçekleştirilecek olan EURO 2020'de 24 takım mücadele edecek. İngiliz The Guardian turnuvadaki en güçlü takımları sıraladı. Türkiye bu listede 7. sırada yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.03.2021 - 14:02
    • Güncelleme : 27.03.2021 - 14:32
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    A Milli Futbol Takımımızın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup etmesi Avrupa'da büyük yankı uyandırdı.

    Yaklaşan EURO 2020 öncesi İngiliz The Guardian Gazetesi en güçlü takımların listesini paylaştı.

    Yakaladığı jenerasyonla katılacağı tüm turnuvalarda adından söz ettirmek isteyen A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'yı devirerek iyi bir başlangış yaptı.

    The Guardian EURO 2020 nin en güçlü takımlarını listeledi #1

    GÜÇ SIRALAMASINDA 7. SIRADAYIZ

    Yazın gerçekleştirilecek EURO 2020 öncesi İngiliz The Guardian Gazetesi, turnuvaya katılacak olan takımları güçlerine göre sıraladı.

    İşte 24 takımın katılacağı turnuvada en güçlü takımlar sıralaması:

    1) Belçika

    2) Almanya

    3) İngiltere

    4) Portekiz

    5) Fransa

    6) İspanya

    7) Türkiye

    8) İtalya

    9) Danimarka

    10) İsviçre

    11) Çek Cumhuriyeti

    12) İsveç

    13) Polonya

    14) Avusturya

    15) Galler

    16) Ukrayna

    17) Hırvatistan

    18) Hollanda

    19) Rusya

    20) İskoçya

    21) Macaristan

    22) Finlandiya

    23) Slovakya

    24) Kuzey Makedonya

    The Guardian EURO 2020 nin en güçlü takımlarını listeledi #2

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