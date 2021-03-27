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- The Guardian EURO 2020'nin en güçlü takımlarını listeledi
The Guardian EURO 2020'nin en güçlü takımlarını listeledi
- Haber Merkezi
- 27.03.2021 - 14:02
- Güncelleme : 27.03.2021 - 14:32
A Milli Futbol Takımımızın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup etmesi Avrupa'da büyük yankı uyandırdı.
Yaklaşan EURO 2020 öncesi İngiliz The Guardian Gazetesi en güçlü takımların listesini paylaştı.
Yakaladığı jenerasyonla katılacağı tüm turnuvalarda adından söz ettirmek isteyen A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'yı devirerek iyi bir başlangış yaptı.
GÜÇ SIRALAMASINDA 7. SIRADAYIZ
Yazın gerçekleştirilecek EURO 2020 öncesi İngiliz The Guardian Gazetesi, turnuvaya katılacak olan takımları güçlerine göre sıraladı.
İşte 24 takımın katılacağı turnuvada en güçlü takımlar sıralaması:
1) Belçika
2) Almanya
3) İngiltere
4) Portekiz
5) Fransa
6) İspanya
7) Türkiye
8) İtalya
9) Danimarka
10) İsviçre
11) Çek Cumhuriyeti
12) İsveç
13) Polonya
14) Avusturya
15) Galler
16) Ukrayna
17) Hırvatistan
18) Hollanda
19) Rusya
20) İskoçya
21) Macaristan
22) Finlandiya
23) Slovakya
24) Kuzey Makedonya