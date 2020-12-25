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    The Guardian'a göre 2020'nin en iyi futbolcusu Lewandowski

    The Guardian'a göre 2020'nin en iyi futbolcusu Lewandowski

    İngiliz The Guardian, 2020 yılının en iyi 100 futbolcusunu belirledi. Lewandowski listenin zirvesinde yer alırken, Messi 2., Ronaldo ise 3. sırada kendine yer buldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2020 - 12:47
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 12:57
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    İngiliz basını, 2021 yılına girmeye sayılı günler kala, 2020 senesinin en iyi futbolcularını seçti.

    Bayern Münih ile hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Robert Lewandowski, listenin 1. sırasında yer aldı.

    MESSİ 2. RONALDO 3. SIRADA

    Yıllardır zirveyi kimseye kaptırmayan Messi ile Ronaldo ise bu kez geride kaldı.

    Arjantinli yıldız 2. sırada yer alırken, Portekizli isim ise kendine 3. sırada yer buldu.

    De Bruyne ile Sadio Mane ise ikilinin hemen arkasından sıralandı.

    İşte 2020'nin en iyi 100 futbolcusu:

    The Guardian a göre 2020 nin en iyi futbolcusu Lewandowski #1

    The Guardian a göre 2020 nin en iyi futbolcusu Lewandowski #2

    The Guardian a göre 2020 nin en iyi futbolcusu Lewandowski #3

    The Guardian a göre 2020 nin en iyi futbolcusu Lewandowski #4

    The Guardian a göre 2020 nin en iyi futbolcusu Lewandowski #5

    The Guardian a göre 2020 nin en iyi futbolcusu Lewandowski #6

    The Guardian a göre 2020 nin en iyi futbolcusu Lewandowski #7

    The Guardian a göre 2020 nin en iyi futbolcusu Lewandowski #8

    The Guardian a göre 2020 nin en iyi futbolcusu Lewandowski #9

    The Guardian a göre 2020 nin en iyi futbolcusu Lewandowski #10

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