The Guardian'dan Szalai analizi

Dünya Kupası grup eleme maçında Macaristan ile karşılaşacak olan İngiltere'de The Guardian gazetesi, Attila Szalai'nin takımın en önemli oyuncularından biri olduğunu yazdı.

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı, bu sezonun en önemli transferlerinden biri olan Attila Szalai, İngiliz basınının da dikkatini çekti.

Dünya Kupası Elemeleri'nde Macaristan ile aynı grupta olan İngiltere'nin dikkat etmesi gereken oyuncularla ilgili bir haber hazırlayan The Guardian gazetesi, Attila Szalai'ye de ayrı bir parantez açtı.

Szalai'nin, Fenerbahçe'nin en önemli futbolcularından biri olduğu vurgulanırken, İngiliz golcülere sorun yaşatma potansiyelinin de yüksek olduğu belirtildi.

İşte The Guardian'ın Szalai değerlendirmesi;

"CİDDİ ETKİ YAPTI"

"Ocak ayında Mesut Özil'in gölgesinde Fenerbahçe'ye geldi ancak şu ana kadar kulüpte ciddi bir etki yarattığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Defansta doğal yeri olan stoperde ve sol bekte hemen yerini alan Szalai, Macaristan defansının da önemli bir üyesi. Bu sezon 11 Süper lig maçına çıkan Szalai, hava toplarının yüzde 70'ini kazandı ve kulüpte maç başına en çok pas yapan oyuncu oldu."