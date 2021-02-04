Thelin: Türkiye'de taktik anlayış düşük

Kasımpaşa forması giyen Isaac Kiese Thelin, Süper Lig'de taktiksel anlayışın geri planda olduğunu söyledi.

Kasımpaşa'nın devre arasında Anderlecht'ten kiraladığı ve oynadığı 6 maçta 2 kez ağları sarsan İsveçli golcü Isaac Kiese Thelin, Türkiye'ye geliş sürecini ve hedeflerini anlattı.

İşte 28 yaşındaki oyuncunun sözleri:

"Çok daha fazla oynamak istiyordum ve şu ana kadar Kasımpaşa'da bunu gerçekleştirdim. Türkiye'de süre alıyorum ve goller atıyorum. Daha önce oynadığım liglere göre farklı. Ayrıca İsveç Ligi bittikten sonra tatil yapmıştım, fizik olarak da ilerleme kaydetmem gerekiyor."

"DAHA AZ TAKTİK İDMAN, DAHA ÇOK FİZİKSEL ANTRENMAN"

"Türkiye Ligi, önceki oynadığım liglere göre daha az taktiksel. 70. dakika geldiğinde kasırga da yaşanmış olabilir, sakinlik de olabilir. Bir forvet olarak değerlendirirsem çok fiziksel defans oyuncuları var. Daha az taktik idmanı, daha çok bireysel ve fiziksel antrenman var."





"Transferim olmadan önce hocayla konuştum ve benim için iyi bir değişiklik olacağına inandım. Bir takım için önemli olmak istedim ve ondan bu duyguyu aldım. Daha önce burada oynamış diğer oyuncularla da görüştüm, yaz aylarına kadar Kasımpaşa'da oynamanın bana iyi geleceğini hissettim."