Theo Hernandez: Messi'den korkmuyoruz

Fransa Milli Takımı'nın sol beki Theo Hernandez, Arjantin ile oynayacakları Dünya Kupası Finali'ne dair açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki sol bek, Lionel Messi'den korkmadıklarını belirtti.

Dünya Kupası'nın yarı final karşılaşmasında Arjantin Hırvatistan'ı Fransa da Fas'ı eleyerek finale çıktı.

Zorlu mücadele öncesi Arjantin ile karşılaşacak Fransa'da Theo Hernandez karşılaşmaya ilişkin görüşlerini aktardı.

25 yaşındaki sol bek, yaptığı açıklamada Arjantin karşılaşması için yüzde yüz hazır olmaları gerektiğini ve Lionel Messi'den korkmadıklarını söyledi.

"Yüzde yüz hazır olmalıyız, Messi'den korkmuyoruz"

Hernandez, "Pazar günkü final için yüzde yüz hazır olmak zorundayız. Messi'den korkmuyoruz. Arjantin'in iyi bir takımı var ve iyi hazırlanmamız için birkaç günümüz var" dedi.

Öte yandan Arjantin ile Fransa, Dünya Kupası'nın final karşılaşmasında 18 Aralık Pazar günü TSİ 18.00'de karşı karşıya gelecek.