Theofanis Gekas: İnşallah Samsunspor şampiyon olur

Samsunspor'un eski Yunan futbolcusu Theofanis Gekas, kulübün başkanı Yüksel Yıldırım'a gönderdiği videoda, "Samsunpor inşallah şampiyon olur. Samsunspor'u çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da 2011-2012 sezonunda forma giyen eski Yunan futbolcu Theofanis Gekas, kırmızı-beyazlılara başarılar diledi.

"SAMSUNSPOR İNŞALLAH ŞAMPİYON OLUR"

Gekas, Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a gönderdiği görüntülü mesajında, "Merhaba Yüksel başkan. Samsunpor inşallah şampiyon olur. Samsunspor'u çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YÜKSEK YILDIRIM TEŞEKKÜR ETTİ

Yıldırım ise Samsunspor'un eski golcü oyuncusu Gekas'ın kendilerine şampiyonluk dileklerini iletmesinin mutluluk verici olduğunu belirterek, "Teşekkürler büyük golcü ve Samsunsporluların sevgilisi Gekas." yanıtını verdi.

Gekas, 2011-2012 sezonunun devre arasında takıma katılıp, 12 maçta 8 gol atmıştı.