Thiago Motta'dan Kenan Yıldız sözleri!

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İtalya Serie A'da bu sezon zirvenin uzağında kalan Juventus'taki görevinden ayrılan Thiago Motta yaşananları anlattı.

Motta, Juventus'taki dönemini hayal kırıklığı olarak nitelendirirken Kenan Yıldız'la ilgili de konuştu.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Corriere della Serra'ya verdiği röportajda Motta, Juventus'ta çalıştığı dönem ve takımdan ayrılışıyla ilgili, şunları dedi:

Olay hala çok sıcak olduğu için analiz yapmak zor. Elbette hayal kırıklığına uğradım çünkü özellikle İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde işler umduğumuz gibi gitmedi. Ancak başarısızlıktan bahsedenlere katılmıyorum. Sezon başında öncelikli hedefimiz olan lig dördüncülüğüne bir puan kala çalışmalarımız yarıda kaldı.

"KAZANMAK GEREKTİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUM"

Motta sözlerini şöyle sürdürdü:

Görevi büyük bir heyecanla kabul ettiğimde bunun üç yıllık bir proje olacağını biliyordum. Juventus seviyesindeki takımlarda kazanmak gerektiğini çok iyi biliyorum. Proje kesinlikle istediğimiz veya hayal ettiğimiz gibi gitmedi.

"BEN KENAN'A HİÇ BÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMEDİM"

Kenan Yıldız'a antrenmanda "Sen Messi değilsin" dediği iddialarıyla ilgili Motta, şu açıklamada bulundu:

Kenan'la böyle bir olay yaşanmadı. Ben Kenan'a hiç böyle bir şey söylemedim. Oyuncularımdan çok şey istedim. Teknik direktör olarak elbette prensiplerim var. İşleri yapmanın en iyi yolunu bulmak için her zaman tartışabiliriz, ancak her zaman olumlu bir şekilde ve karşılıklı saygıyla. Kenan'la hiç böyle bir durum yaşamadım. Bunu söyleyen de yalancıdır.

"POTANSİYELİ YÜKSEK"

Kenan Yıldız'dan övgüyle bahseden Motta şunları söyledi:

Birçok maçta ilk 11'de oynayan, potansiyeli yüksek, genç bir oyuncu, çünkü bunu her zaman hak etti. Formunun daha düşük olduğu anlarda onu korumak için oynatmıyordum. Kenan'ın gelecekte başrolde olacağını düşünüyorum çünkü yeteneğinin ötesinde çocukken de şampiyon bir karakterdi. Oyuncu olarak büyük bir doğal yeteneğe sahip ama en büyük özelliği çalışma, kendini geliştirme isteği ve işleri ciddiye alması.

"BÖYLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDERSE GELECEĞİ KESİNLİKLE HARİKA OLACAK"

Motta ayrıca, şu değerlendirmede bulundu: