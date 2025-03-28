Thiago Motta'nın Kenan Yıldız'a yaptığı mobbing ortaya çıktı

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Avrupa'nın en iyi genç futbolcuları arasında gösterilen Kenan Yıldız, bugünlerde eski antrenörü Thiago Motta ile yaşadığı gerilimle gündeme geldi.

Juventus bir süre önce Motta ile yol ayrımına giderek, takımın başına bir dönem Karabükspor ve Galatasaray'ı yönetmiş Igor Tudor'u getirdi.

KENAN'A ESKİ HOCASINDAN MOBBİNG

Kulüp bugün resmi olarak Tudor'u tanıtırken, arka planda Kenan Yıldız ile Thiago Motta arasında yaşandığı öne sürülen gerilim vardı.

İtalyan gazeteci Sandro Sabatini, Calcio Selvaggio adlı podcast programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yıldız'ın son dönemde Motta tarafından "buharlaştırıldığını" iddia eden Sabatini, "Belirli bir nokta vardı ve orada Yıldız'ın Motta hiyerarşisinde fırsat bulamadığını gördük." dedi.

"SEN KİM OLDUĞUNU SANIYORSUN, MESSİ DEĞİLSİN DEDİĞİNİ DUYDUM"

Sabatini, Fiorentina ile oynanan sezonun son maçında yedek soyundurulan genç oyuncunun Motta tarafından idmanlarda sert sözlerle uyarıldığını açıkladı.

Sabatini, "Kenan Yıldız bir noktada Motta’nın gözünde tamamen silindi. Antrenmanlarda birkaç kez ona, 'Sen kim olduğunu sanıyorsun? Sen Messi değilsin' dediğini duydum." ifadelerini kullandı.