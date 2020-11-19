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    Thibaut Courtois'dan Fevzi Tuncay hatası

    Thibaut Courtois'dan Fevzi Tuncay hatası

    Thibaut Courtois, Belçika'nın Danimarka'yı 4-2 yendiği karşılaşmada skandal bir hataya imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2020 - 09:42
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 09:52
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    UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup 6. maçında Belçika ile Danimarka karşı karşıya geldi.

    Mücadeleyi 4-2 kazanan ev sahibi ekip adını UEFA Uluslar Ligi'nde finallere yazdırırken, kaleci Thibaut Courtois yaptığı hatayla maçın önüne geçti.

    AYAĞININ ALTINDAN KAÇIRDI

    Takım arkadaşının verdiği geri pasta topu kontrol edemeyen Belçikalı file bekçesi, meşin yuvarlağı ağlarında gördü.

    Thibaut Courtois dan Fevzi Tuncay hatası #1

    AKILLARA FEVZİ GELDİ

    Hatırlanacağı gibi Beşiktaş kalecisi Fevzi Tuncay, yıllar evvel Galatasaray derbisinde topu ayağının altından kaçırarak o sezon kaçan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

    Thibaut Courtois'dan Fevzi Tuncay hatası - İZLE

    Thibaut Courtois dan Fevzi Tuncay hatası #2

    Thibaut Courtois dan Fevzi Tuncay hatası #3

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