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Thibaut Courtois'dan Fevzi Tuncay hatası
Thibaut Courtois, Belçika'nın Danimarka'yı 4-2 yendiği karşılaşmada skandal bir hataya imza attı.
- Haber Merkezi
- 19.11.2020 - 09:42
- Güncelleme : 19.11.2020 - 09:52
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup 6. maçında Belçika ile Danimarka karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 4-2 kazanan ev sahibi ekip adını UEFA Uluslar Ligi'nde finallere yazdırırken, kaleci Thibaut Courtois yaptığı hatayla maçın önüne geçti.
AYAĞININ ALTINDAN KAÇIRDI
Takım arkadaşının verdiği geri pasta topu kontrol edemeyen Belçikalı file bekçesi, meşin yuvarlağı ağlarında gördü.
AKILLARA FEVZİ GELDİ
Hatırlanacağı gibi Beşiktaş kalecisi Fevzi Tuncay, yıllar evvel Galatasaray derbisinde topu ayağının altından kaçırarak o sezon kaçan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.
Thibaut Courtois'dan Fevzi Tuncay hatası - İZLE