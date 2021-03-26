Thierry Henry ırkçılık yüzünden sosyal medya hesabını kapattı

Fransız futbolunun efsane isimlerindne Thierry Henry, sosyal medya hesaplarını askıya aldığını açıkladı.

Thierry Henry, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen tacizlere karşı mücadele edilene kadar sosyal medya hesaplarını kapatma kararı aldığını duyurdu.

IRKÇILIKTAN ŞİKAYETÇİ

Henry yaptığı açıklamada; "Irkçılık, zorbalık ve bireylere yönelik zihinsel işkencenin büyük hacmi, görmezden gelinemeyecek kadar zehirlidir." ifadelerini kullandı.