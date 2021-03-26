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- Thierry Henry ırkçılık yüzünden sosyal medya hesabını kapattı
Thierry Henry ırkçılık yüzünden sosyal medya hesabını kapattı
Fransız futbolunun efsane isimlerindne Thierry Henry, sosyal medya hesaplarını askıya aldığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 26.03.2021 - 15:19
- Güncelleme : 26.03.2021 - 16:06
Thierry Henry, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen tacizlere karşı mücadele edilene kadar sosyal medya hesaplarını kapatma kararı aldığını duyurdu.
IRKÇILIKTAN ŞİKAYETÇİ
Henry yaptığı açıklamada; "Irkçılık, zorbalık ve bireylere yönelik zihinsel işkencenin büyük hacmi, görmezden gelinemeyecek kadar zehirlidir." ifadelerini kullandı.