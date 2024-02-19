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Thomas Meunier farkı! İlk 3 maçında üç asist yaptı

Thomas Meunier farkı! İlk 3 maçında üç asist yaptı Trabzonspor'un devre arasında Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'dan transfer ettiği Thomas Meunier, 3 maçta 3 asist yaparak bordo-mavili takımın hücum hattına katkı sağladı.