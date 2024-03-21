Thomas Meunier'den olay sözler: Trabzonspor'un 2-3 şampiyonluğu çalınmış Trabzonspor forması giyen Thomas Meunier, milli takım kampında Fenerbahçe maçından sonra yaşanan olaylarla ilgili flaş açıklamalar yaptı.

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Trabzonspor'un Belçikalı sağ beki Thomas Meunier, uzun bir aradan sonra milli takıma döndü.

Ünlü Belçikalı futbolcu, Trabzonspor'a transfer süreci ve Fenerbahçe maçındaki olaylar hakkında La Derniere Heure gazetesine açıklamalarda bulundu.

Kendisine sorulan ilk soru, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar oldu.

Trabzonspor'a transfer olduğum için mutluyum. Milli Takıma seçilmem gerekiyordu, transferimin nedeni buydu. Benim için tek hedef her zaman olduğu gibi vatanım Belçika'yı temsil etmektir. Futbolu Belçika Milli Takımı'na seçilmek için oynuyorum. Sonuçta milli futbolcu olmak ne demek, en iyi Belçikalı oyuncuların arasında olmak demek. Eğer milli takımın bir parçasıysanız, bu 11 milyon nüfuslu bir ülkede mevkisinin en iyisi olmak demek.

"Yedek kulübesinde olmamın bir anlamı yoktu"

Trabzonspor'a transferim sırasında Milli Takım Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile konuştum. Onun için şu açıktı; istikrarlı ve iyi oynarsam milli takıma seçilebilirim. Kapının kapalı olmadığını bana söylemesi önemliydi. Real Madrid ya da Bayern Münih'e gitmemi istemediğini söyledi. Amacı oynamamdı. Real Madrid'in yedek kulübesinde olmamın bir anlamı yoktu.

"Çok fazla gerginlik vardı"

Pazar günü özel bir maç oynandı. Fenerbahçe maçında yaşananlar olağanüstüydü. Kulüp üyeleri bana olayların hiç bu kadar büyümediğini söyledi. Çok fazla gerginlik vardı. Türkiye'de lig çok tutkulu. Bu gerçekten sevdiğim bir şey ama tabii ki şiddet değil, tutku.

"Kazanırsanız tanrı gibisiniz"

Türkiye'de futbol için özel bir atmosfer var. Eğer bir deplasmanda oynuyorsanız, rakip taraftarlar oldukça düşmanca, insanlar duygusal ve genellikle aşırı. Ya hep ya hiç. Kazanırsanız tanrı gibisiniz, kaybederseniz sizi kimse tanımaz. Takdir ettiğim şey bu sıcaklık.

"İki kulüp arasında şike nefreti var"

Elbette Batshuayi ile konuştum. Maçın çok sıcak geçeceği konusunda uyarılmıştım ama bunu beklemiyordum. İlk kez gerçekten böyle bir atmosfer gördüm. İki takım arasında bir yolsuzluk geçmişi var. Anladığım kadarıyla Trabzonspor, şike yüzünden 2-3 şampiyonluğunu Fenerbahçe'ye kaptırmış. İki kulüp arasında bir nefret var.

"Batshuayi gereksiz bir hareket yaptı"

Batshuayi, Muay Thai yapabildiğini göstermek istedi. Bu hareket gerekli değildi. Çünkü, taraftarın sadece soyunma odasının girişini engellemek için onun yanından geçmek istediğini görebilirsiniz. Diğer Fenerbahçeli oyunculara ne olacağını bilmiyorum. 3 aydan 1 yıla kadar ceza alabileceğinden bahsediyoruz. Çünkü, ortada bir nefsi müdafaa yok. Örneğin bir oyuncu, zaten bir güvenlik görevlisi tarafından yere yatırılmış bir taraftara yumruk atıyor.

"Yenilgiden iğrendim"