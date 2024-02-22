Thomas Meunier'den Süper Lig yorumu: Yeterli değeri görmüyor... Trabzonspor'un yeni transferi Thomas Meunier, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yıldız sağ bek, Süper Lig ve Trabzonspor hakkında açıklamada bulundu.

ensonhaber.com

Borussia Dortmund'un ardından Trabzonspor'un yolunu tutan ve kısa sürede farkını gösteren Thomas Meunier, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Birbirinden çarpıcı sözler sarf eden deneyimli sağ bek, ligimizin yeterli değeri görmediğinin altını çizdi.

3 maçta 3 asist yapan oyuncun sözlerinden satır başları şu şekilde:

İşte Meunier'nin açıklamaları:

Hocamızla yaptığımız görüşme sonrasında buraya gelmeye ikna oldum. 5 dakika içinde gelme kararını aldım. Hocamız, 'Deneyeceğiz, çabalayacağız.' şeklinde konuşmadı. 'Yapacağız.' dedi. Özgüven ve hırs benim aradığım şeydi.

"İkinci golde her şey doğruydu"

Pendikspor maçında ikinci golde bütün hareketlenmeler, bütün takım arkadaşlarımın yaptığı koşular doğruydu. Bunlar tekrarlanmış şeyler. Herkes bunun bilincinde olarak görevini yapıyor. Burada övülmesi gereken noktalardan birisi de takımda gördüğüm disiplin ve adanmışlık.

"En az üçüncülük hedefliyoruz"

Hırsı seven birisiyim. Hırslı olan insanları da severim. Hocamız ile yaptığım görüşmede en az üçüncülük hedefi ve kupayı kazanacağımızı söyledi. Bunu ifade ederken deneyeceğiz veya çabalayacağız tarzı konuşmadı. Bunları yapacağımızı belirtti. Bu da beni etkileyen önemli bir detay oldu. Özgüven ve hırs beni etkiler. Takım olarak neyi başarabileceğimizi ve neler iyi yapabileceğimizin farkındayız.

"Trabzon, beklediğinden iyi bir şehir"