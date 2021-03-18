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Thomas Müller'den Fenerbahçe cevabı
Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Thomas Müller'in bir taraftarın kendisine “Galatasaray’da oynamak istiyor musun?" demesi üzerine "Fener" cevabı vermesi sosyal medyada çok konuşuldu.
- Haber Merkezi
- 18.03.2021 - 12:52
- Güncelleme : 18.03.2021 - 13:21
Bayern Münih'in Alman yıldızı Thomas Müller'in bir taraftarın "Galatasaray'da oynamak ister misin?" sorusuna "Fener" cevabı vermesi sosyal medyanın gündemine oturdu.
GALATASARAY'I DUYUNCA CEVAP VERDİ
Bir anda Türk kullanıcılar tarafından paylaşım rekoru kıran videoda Müller'in ilk başta kendisine seslenen taraftara cevap vermediği gözlemlenirken ardından Galatasaray'ı duyunca arkasını dönerek "Fener" diye bağırması da dikkat çekti.
Alman yıldızın Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki futbolcusu Mesut Özil'le yakın arkadaş olduğu biliniyor.