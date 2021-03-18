Euro
8.9272
-0.7%
Dolar
7.4685
-0.36%
Altın
416.51
-0.96%
Borsa
1.562
-0.02%
Bitcoin
436.831
4.94%
EXEN Coin
13.25
1.45%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C
    Thomas Müller'den Fenerbahçe cevabı

    Thomas Müller'den Fenerbahçe cevabı

    Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Thomas Müller'in bir taraftarın kendisine “Galatasaray’da oynamak istiyor musun?" demesi üzerine "Fener" cevabı vermesi sosyal medyada çok konuşuldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2021 - 12:52
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 13:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Bayern Münih'in Alman yıldızı Thomas Müller'in bir taraftarın "Galatasaray'da oynamak ister misin?" sorusuna "Fener" cevabı vermesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

    GALATASARAY'I DUYUNCA CEVAP VERDİ

    Bir anda Türk kullanıcılar tarafından paylaşım rekoru kıran videoda Müller'in ilk başta kendisine seslenen taraftara cevap vermediği gözlemlenirken ardından Galatasaray'ı duyunca arkasını dönerek "Fener" diye bağırması da dikkat çekti.

    Alman yıldızın Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki futbolcusu Mesut Özil'le yakın arkadaş olduğu biliniyor.

    Thomas Müller'den Fenerbahçe cevabı: - İZLE

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir