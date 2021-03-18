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Thomas Müller'den Fenerbahçe cevabı

Thomas Müller'den Fenerbahçe cevabı

Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Thomas Müller'in bir taraftarın kendisine “Galatasaray’da oynamak istiyor musun?" demesi üzerine "Fener" cevabı vermesi sosyal medyada çok konuşuldu.