Süper Lig'in 33. haftasında Samsunspor, deplasmanda Bodrum FK’yı 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik direktörü Thomas Reis, açıklamalarda bulundu.

"BU BÜYÜK MÜCADELEYİ ÖNEMLİ BİR GALİBİYETLE TAÇLANDIRDIK"

Reis, son haftalarda istedikleri sonuçları alamadıklarını belirterek, şu şekilde konuştu:

Geçen haftalarda oynadığımız maçlarda hem şanssızdık hem de performans olarak yeterli değildik. Kesinlikle böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bugün penaltı ve ofsayt pozisyonlarında şans yanımızdaydı. Geçen hafta bir penaltı kaçırmış, iki topumuz da direkten dönmüştü. Ancak bugün sahada kalpten oynayan oyuncularımız vardı ve bu büyük mücadeleyi önemli bir galibiyetle taçlandırdık.