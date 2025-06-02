Thomas Reis: Böyle bir takımın parçası olduğum için mutluyum

Süper Lig'in son haftasında Samsunspor, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek sezonu üçüncü sırada tamamladı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, açıklamalarda bulundu.

"KENDİMİ ÇOK YORGUN HİSSEDİYORUM"

Çok önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Reis, şunları dedi:

Kendimi çok yorgun hissediyorum. Tam bir final oldu. Çok fazla inandık. Takım olarak inandık. Oyuncularım da son dakikaya kadar kazanabileceklerine inandılar. Sonuç olarak da mutluluğa vardık. Böyle bir takımın parçası olduğum için de mutluyum.