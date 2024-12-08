Thomas Reis: Bu maçtan alacağımız dersler olacak

Süper Lig’in 15. haftasında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor’a 3-0 mağlup oldu.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"EYÜPSPOR BİZDEN DAHA İYİ MÜCADELE ETTİ"

Reis, şunları dedi:

Rakibimizi tebrik ediyorum. İlk yarı sahada yüzde 50’ye, yüzde 50 bir oyun vardı diyebilirim. Defansif anlamda çok fazla top kaybı yaptık ve geriye çok koşmak zorunda kalmamız güç kaybı yaşamamıza sebep oldu. Soyunma odasında arkadaşlarımızla bu konuda konuştuk. Fakat ikinci yarının başından itibaren yediğimiz gollerle oyunun hâkimiyetini kaybettik. Bu maçtan alacağımız dersler olacak. Her maçı kazanmak istiyoruz ama Eyüpspor bizden daha iyi mücadele etti. Eyüpspor’un da iyi bir takım olduğunu görmüş olduk.