Thomas Reis: Çılgınca bir maçtı sonuçtan mutluyuz

İHA

Süper Lig’in 37. haftasında Samsunspor, deplasmanda Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, açıklamalarda bulundu.

"SONUÇTAN MUTLUYUZ"

Oldukça zorlu ve tempolu bir maç geçirdiklerini belirten Reis, şu ifadeleri kullandı:

Çok çılgınca bir maç oldu açıkçası. Sonuçtan mutluyuz. Maça iyi başladık, kaliteli oyunculara sahip rakip karşısında savunmada zaman zaman zorlandık.

"TAKIMIM İNANCINI HİÇ KAYBETMEDİ"

Karşılaşmada geçiş oyunuyla gol bulduklarını vurgulayan Reis, şunları dedi:

İkinci yarıda ise kolay ve birbirine çok benzeyen goller yedik. Ancak bu gollere rağmen takımın güçlü bir mantalite ortaya koydu. Sezon boyunca bu mücadeleci ruhu gösterdik. Takımım inancını hiç kaybetmedi.

"BİZ ÜÇÜNCÜ OLMAK İSTİYORUZ"

Aldıkları 1 puanla ligi dördüncü sırada tamamlamayı garantilediklerini belirten Alman çalıştırıcı, şu şekilde konuştu:

Biz üçüncü olmak istiyoruz. İnanılmaz bir performans sergiledik, bu yüzden çok mutluyum.

"GÖRECEĞİZ"

Gelecek hafta sahalarında oynayacakları son maçı "final" olarak nitelendiren Reis, şu açıklamada bulundu:

O maçtan sonra üçüncü mü olacağız, dördüncü mü olacağız göreceğiz.

"ONLARIN DESTEĞİNİ GÖRMEK ÇOK AMA ÇOK GÜZELDİ"

Taraftarlara da özel bir teşekkür gönderen Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, şu ifadeleri kullandı: