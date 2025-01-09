İHA

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’da cumartesi günü deplasmanda oynanacak Kayserispor maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Teknik Direktör Thomas Reis, takımın son durumu hakkında bilgi verdi.

Hakem yönetimleri, yabancı VAR hakemleri kararı, Trabzonspor galibiyeti, kadroya alınmayan futbolcular ve Kayserispor beklentileri hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Reis, önemli açıklamalarda bulundu.

"HER MAÇ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Kayserispor’u yenmek için çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Thomas Reis, şunları dedi:

Her maç bizim için çok önemli. Her maç iyi performans göstermek istiyoruz. Belki kağıt üzerinde kolay bir maç gibi görünebilir ama Kayserispor maçı kolay bir karşılaşma olmayacak. Zor bir mücadele olacak. Ligdeki pozisyonumuza bakarsak, çok iyi bir konumdayız. Kayserispor’un pozisyonu bizim kadar iyi değil. Onlar da ligde kalmak adına önemli bir karşılaşamaya çıkacak ve bizi yenmeye çalışacaklar. Bu konuda dikkat etmek zorundayız. Umarım istediğini alan taraf biz oluruz.

"BU ŞEKİLDE DEVAM EDERSEK SEZON SONUNDA LİGİ İSTEDİĞİMİZ YERDE BİTİRİRİZ"

Trabzonspor maçı öncesinde Noel’den geç geldikleri gerekçesiyle kadroya alınmayan Flavien Tait, Nany Dimata, Olivier Ntcham ve Gaetan Laura’nın son durumlarıyla ilgili bilgi veren Alman teknik adam, şu şekilde konuştu:

Trabzonspor maçında kadro dışı kalan 4 oyuncuyla alakalı olarak konuya gelirsek o konu benim için artık geride kaldı. Bundan sonra artık herkesin antrenman performansına göre karar vermem gerekecek. Kadro ve ilk 11 ona göre şekillenecek. O karar, sadece Trabzonspor maçıyla alakalıydı. Kayserispor maçında yeteri kadar oynatabilecek oyuncum olacak. Bu da beni ziyadesi ile mutlu ediyor. Takımdaki hava çok iyi durumda. Son karşılaşmada da bunu gördük, aldığımız karar takımı etkilemedi. Sezon çok uzun ve herkese çok ihtiyaç olacak. Her oyuncu bizim için çok önemli. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu şekilde devam edersek sezon sonunda ligi istediğimiz yerde bitiririz.

"HAKEMLER ELLERİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORLAR"

Son dönemde oldukça gündemde olan yerli hakemlerin maç performansı hakkında da görüşlerini bildiren deneyimli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

Hakemlerle alakalı negatif konuşursam bu haksız olur, doğru olmaz. Onlar da ellerinden gelenin en iyisini yapmak istiyorlar. 1-2 maçta hakemlerin vermiş olduğu kararlarla ilgili mutsuz olduğumu belirtmiştim. Sonuç olarak onlar da hata yapıyor, ben de hoca olarak hata yapıyorum. TFF’nin almış olduğu bir karar var. VAR’a yabancı hakem alınıyor. Şunlar belki daha çok yapılabilir; oyuna taçla başlarken ya da zaman öldürmeye hareketler yapıldığında hakemler bu durumlarda daha fazla uyarıda bulunabilir. Oyunun biraz daha çabuk başlamasına vesile olmuş olabilirler. Bizim için genel anlamda hakemlerle alakalı mutlu olduğumuzu belirtebilirim. İlk 11 maçta 3 tane sarı kart gördüm. O verilen kararlar sebebiyle çok fazla itiraz edince bana 3 sarı kart gösterdiler. Şimdi onlar beni daha iyi biliyorlar, kendimi daha iyi ifade ediyorum. Ben de onları daha iyi anlamaya başladım. Umarım ligin geri kalan kısmında da 3 kartla devam eder, 4’üncü sarı kartı görüp cezalı duruma düşmem.

Reis, toplantının sonunda basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.