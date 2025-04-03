İHA

Samsunspor, Süper Lig'in 30. haftasında cumartesi günü Antalyaspor'a konuk olacak.

Mücadele öncesinde Nuri Asan Tesisleri'nde karşılaşmaya hazırlanan Karadeniz ekibinde Teknik Direktör Thomas Reis, basın toplantısı düzenledi.

"İYİ BİR RAKİBE KARŞI OYNAYACAĞIZ"

İç sahada kaybettikleri Kasımpaşa maçı nedeniyle üzgün olduklarını dile getiren Reis, şunları dedi:

Elbetteki bunlar futbolda olabiliyor. Öncelikle Antalyaspor karşılaşmasında performansımızı değiştirmemiz gerekiyor. Antalyaspor iyi bir rakip. İyi bir rakibe karşı oynayacağız. Oyunu geriden pas oyunuyla kurmaya çalışan bir takım. İkili mücadelelerde daha iyi olmamız gerekiyor. Daha fazla savaş vermemiz gerekiyor. Ne yazık ki son haftalarda defansın arkasına koşulan koşularda olsun, uzun koşularda olsun, sahada savaşma ruhunu kaybetmede olsun bazı eksikliklerimiz oldu. Bunları bu karşılaşmada kesinlikle yapmamamız lazım.

"UMARIM GELECEKTE BU TÜR KARARLAR ADİL BİR ŞEKİLDE VERİLİR"

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yöneten hakem Cihan Aydın'ın, Marius Mouandilmadji'ye verdiği kartın aynısını Victor Osimhen'e vermediğine değinen Thomas Reis, şu şekilde konuştu:

Bizim Fenerbahçe maçının hakemi de Cihan Aydın'dı. Fenerbahçe-Galatasaray maçında Victor Osimhen hakeme elle dokundu ve kart görmedi. Bizim oyuncumuz da Fenerbahçe maçında ona dokunmuştu hatta daha hafif bir dokunuş olmasına rağmen sarı kart gördü. Hakemler hakkında konuşmayı sevmem. Büyük takımlara ayrıcalıklı davranılıyor demek istemiyorum ama bazı takımların arasındaki fark diyebilirim. Sonuç olarak aynı hakemdi. Osimhen'in teması bence Marius'un temasından daha sert olduğunu düşünüyorum. Ancak Osimhen'e her hangi bir kart verilmedi. Marius ise sarı kart görüp cezalı duruma düştü. Bu yüzden bazı insanlar yabancı hakem talebinde bulunuyor ve haklı olabilirler. Umarım gelecekte bu tür kararlar adil bir şekilde verilir.

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"BAZI OYUNCULARIMIZ DA SAKAT"

Takımdaki sakatlıklar ve eksikler hakkında da bilgi veren Reis, şu şekilde konuştu: