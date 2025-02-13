İHA

Samsunspor'un, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı öncesinde kırmızı-beyazlıların Alman teknik direktörü Thomas Reis, takımın kamp yaptığı Nuri Asan Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi.

Hatayspor galibiyeti, puan durumu, takımdan ayrılanlar ve Konyaspor maçından beklentileri hakkında açıklamalarda bulunan Reis, Konya’ya güzel bir sonuç almak için gideceklerinin altını çizdi.

"MUTLU AYRILMAK İSTİYORUZ"

Konyaspor’un duran top ve hava toplarında üstün bir performans sergilediğine dikkat çeken Thomas Reis, şunları dedi:

Ligde ikinci mağlubiyetimizi Konyaspor’a karşı almıştık. Her karşılaşma ve maç zor oluyor. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Hava toplarında ve kafa vuruşlarında etkili olan topçuları var. Tehlikeli oyuncuları olan ve duran topları etkili kullanan bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Bugüne kadar duran toplardan 9 gol attılar. Savunmayı en iyi şekilde yapmamız gereken bir karşılaşma olacak. Küme düşme potası ile aralarında 4 puan fark var. Son maçlarında şanssız bir mağlubiyet aldıklarını düşünüyorum. Bizim adımıza da zor geçecek bir maç olacak. Kesinlikle ilk yarıda oynadığımız maçtan daha iyi bir sonuç almak için Konyaspor maçında güzel performans gösterip, elimizden gelenin en iyisini yaparak, mutlu ayrılmak istiyoruz.

"HAKEMLERLE ALAKALI KONUŞMAYI SEVMİYORUM"

Sahadan çekilme olaylarının Türk futboluna zarar verdiğine değinen 51 yaşındaki teknik direktör, hakem kararları hakkında sorulan soruyu ise, şöyle cevaplandırdı:

Hakemlerle alakalı konuşmayı sevmiyorum. Sahadan çekilme olaylarının yaşanması Türk futbolu adına üzücü bir durum. Biz tamamen kendi oyunumuz ve maçlarımıza odaklanmak istiyoruz. Bizim de elimizden gelen sadece bu. Umarım kalan maçlarımızda da iyi bir hakem yönetimi ile karşılaşırız.

"İLK MAÇA NAZARAN ÇOK DAHA İYİ BİR SONUÇ ALMAK İSTİYORUZ"

Pazar günü karşılaşacakları Konyaspor’a karşı sadece defans yapmak istemediklerini ve çeşitli hücum planları geliştirdiklerine dikkat çeken tecrübeli teknik adam, şu şekilde konuştu:

İyi bir sonuç almak için önümüzde güzel bir fırsat var. İlk karşılaşmayı kaybetmiştik ve üzülmüştük. O karşılaşmada topa daha fazla sahip olan, maçın kontrolünü elinde tutan bizdik. Ancak şansız bir golle kaybetmiştik. Bu karşılaşmada çok daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. İyi bir maç olacaktır. Konyaspor karşısında iyi bir sonuç almak istiyoruz. Çok dikkatli olmamamız gerekiyor. Bazen önde basacağız bazen ikinci bölgede bekleyeceğiz. Bunları çok düzgün yapmamız gerekiyor. Bu geçiş oyununu çok iyi oynamamız gerekiyor. Sadece defans yapmak istemiyoruz. Defansif anlamda güzel işlerin yanı sıra ofansif anlamda da geçiş oyununu çok iyi oynamamız gerekiyor. İlk maça nazaran çok daha iyi bir sonuç almak istiyoruz.

"KADROMUZ ÇOK GENİŞ DEĞİL"

Reis, devre arasında ayrılan futbolcular ile birlikte geniş olmayan kadrolarının daha da daraldığına değinerek, şu ifadeleri kullandı: