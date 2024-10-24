Thomas Reis: Önceki performanslarımızı gösterirsek, Kasımpaşa’dan puanlar alabiliriz

İHA

Samsunspor’da Teknik Direktör Thomas Reis, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa maçı öncesinde Nuri Asan Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Reis, bu sezonki beşinci deplasmanlarından da galibiyetle ayrılmak istediklerini ifade etti.

"ÖNCEKİ PERFORMANSLARIMIZI GÖSTERİRSEK, KASIMPAŞA'DAN PUANLAR ALABİLİRİZ"

Kasımpaşa müsabakasını kazanmak istediklerinden bahseden Thomas Reis, şu şekilde konuştu:

Kasımpaşa maçı, zor bir karşılaşma olacak. Kasımpaşa güçlü bir rakip ki bunu her hafta zaten gösteriyorlar. Topla ne yaptığını bilen ve çok koşan, baskıları da iyi yapan, mümkünse önde basmaya çalışan bir rakibe karşı oynayacağız. Elbette ki zor bir karşılaşma olacak. Biz de bugüne kadar nasıl performans gösterdiysek aynı performansı onların karşısında da göstermemiz gerekiyor. Fenerbahçe karşılaşmasında olduğu gibi önceki maçlarda da göstermiş olduğumuz performansı gösterirsek puanlar almak için şansımız olacaktır.

"ŞU ANDA 2 KARTIM VAR VE DAHA FAZLASINI GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Geride kalan 9 haftada kadar 2 sarı kartı olduğunu ve bunların birini neden gördüğünü anlamadığını dile getiren Reis, şu şekilde konuştu:

Öğrendiğime göre 2 tane kartım var. Fenerbahçe karşılaşmasında bana ayrılan alandan ayrıldığım için sarı kart gösterilmişti. Göztepe karşılaşmasında açıkçası bana neden sarı kart verildi onu bilmiyorum ki ben bunu hakeme de sordum. Dördüncü hakem bile net olarak bana bir şey söyleyemedi. 2 kartım var şu an. Şu an için yeterli ve umarım daha fazla kart görmem.

"DAHA İYİSİNİ YAPMAMIZ GEREK ELBETTE"

Alman teknik adam, seyir zevki sunmasının yanı sıra skoru da elde eden bir futbol oynatması hakkında sorulan soruya da, şu cevabı verdi:

Bu bizim felsefemizin bir parçası. Elbette ki yeri geldiğinde skoru tutmaya yönelik bir oyun oynadığımız olabiliyor. Ama bizim felsefemizin gereği agresif olmamız lazım, baskılarımızın net olması ve biraz daha önde basmamız gerekiyor. Takım olarak geriye gelmesini bildik birkaç maçta ve bunu çok iyi bir şekilde başardık. Bunun için de çok mutluyuz. Takımdaki arkadaşlarla zaten nasıl oynamamız gerektiğini düzenli bir şekilde konuşuyoruz. Antrenmanlarımızı da buna göre gerçekleştiriyoruz. Daha iyisini yapmamız gerekiyor elbette. Ama en iyi performansımızı göstermeye çalışıyoruz her maç. Önceki kulüplerimde de buna benzer bir oyun sergilemeye çalıştım. Baskıları yaparak, agresif oynamaya çalışıyoruz. Önceki takımlarımda da bunu yaptım. Eğer baskılar net olmazsa takımın hemen hemen hepsi pasif bir şekilde oynamış oluyor. Bu da benim istediğim bir şey değil. Aktif bir şekilde herkesin oyunun içinde olmasını ve o savaşı vermesini istiyorum. Bu takım için de en iyi oynama şeklinin bu olduğu düşüncesindeyim.

"DEFANS KURGUMUZDA BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"

Taç atışından yedikleri 2 gole değinen Reis, şu ifadeleri kullandı: