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Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.

Karadeniz ekibinde Rick van Drongelen 80. dakikada ikinci sarı karttan atıldı.

Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, açıklamalarda bulundu.

"RAKİBİMİZ 11 KİŞİDEN FAZLAYDI"

Reis, sözlerine şu şekilde başladı:

İkinci sarı kart kararı için mutsuzum. Bana göre faul bile değildi. 10 kişi ile savunma yapmak zorunda kaldık. Sahadaki kararlardan memnun değilim. Bugün rakibimiz 11 kişiden fazlaydı.

"SAHADAKİ KARARLARDAN MEMNUN DEĞİLİM"

Hakem kararlarından memnun olmadığını söyleyen Alman teknik adam, şunları dedi:

1 puan için çok mutluyuz. İlk yarının ilk 10-15 dakikası iyi değildik. Beşiktaş'ın oyuncuları içeri koşu yaparak rotasyon yaptığı için istediklerimizi yapamadık. İkinci sarı kart kararı için mutsuzum. Bana göre faul bile değildi. 10 kişi ile savunma yapmak zorunda kaldık. Bugün sahadaki kararlardan memnun değilim.

"TAKIM, SİSTEMİMİZE İNANIYOR"

Her maçı kazanmak için oynadıklarını söyleyen Reis, şu ifadeleri kullandı.

Maçtan önce yaptığımız toplantıda oyuncularıma ilk maçı hatırlattım. İlk yarıyı bu şekilde tamamladık. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Çok iyi bir rakibe karşı 10 kişi oynadık. Sezonun geri kalan kısmında performansımızı sürdürmek istiyoruz. İlk yarıdaki performansımızdan çok memnunum. Sadece Kingsley'i değil bütün takımı tebrik ettim. Sahada birbirleri için mücadele ettiler, bu da sistemimize inandıklarını gösterir. Şimdi rejenerasyona geçmeliyiz çünkü dinlenmek için çok vaktimiz yok. Maalesef Rick bizim olamayacak bir sonraki maçta. Yine söylüyorum kırmızı kart kararı ile hemfikir değilim.

"İKİNCİ YARI ZOR GEÇTİ"

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, şu ifadeleri kullandı:

Sonuç sebebiyle çok mutluyum, 1 puan aldık. İkinci yarı zor geçti. İlk yarının ilk 15 dakikasında istediğimiz performansı gösteremedik. Rakip çok fazla rotasyon yaptı. Defansta bazı pozisyonlar yaşadık. Bazı problemler vardı ama daha sonra çok iyi savaştık. Ne yazık ki hakem ikinci sarı kartta maçın sonucuna etki etmek istedi. İkinci sarı karta hemfikir değilim. Ona rağmen ikinci yarıda net bir pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Beşiktaş da pozisyonlara girdi. Ama Rick’in önümüzdeki hafta bizimle olmaması bir problem.

"SONUCA ETKİ EDECEK BİR KARARDI"

Genel itibarıyla hakemlerle ilgili çok konuşmayı seven biri olmadığını dile getiren Reis, şu şekilde konuştu:

Bu akşama benzer bir şeyi Galatasaray maçında yaşadık. Bugün de aynısı oldu. Resmen sonuca etki edecek bir karardı. Bu iki maçta bizim aleyhimize verilen birçok karar oldu. Bugün 1 puan için mutluyuz ama verilen kartla ilgili hemfikir değilim.

"BİRBİRİMİZ İÇİN SAVAŞTIK"

Thomas Reis, Beşiktaş gibi bir rakibe karşı 1O kişi oynamanın çok zor olduğunu dile getirdi. Reis, şu şekilde konuştu:

Çok iyi oyuncuları olan bir takım Beşiktaş. Samsunspor olarak biz de birbirimiz için savaştık. Umarım önümüzdeki maçları 11 kişi tamamlayabiliriz. Cuma günü önemli bir maç oynayacağız evimizde. Umarım iyi bir performansla istediğimizi alırız.

"BİRİNCİ HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK"

Sezon sonu için hedeflerinin sorulması üzerine de Alman çalıştırıcı, şu cevabı verdi:

Birinci hedefimiz ligde kalmak. Elbette her maç çok önemli ve kazanmak istiyoruz. Ama Samsunpsor tarihinin en iyi sezonlarından birini geçirmek istiyoruz. Böyle devam eder ve daha fazla puan toplarsak güzel bir sezon geçirmiş olacağız.

"BİZ DE İNSANIZ VE HATA YAPIYORUZ"

Reis, Marius Mouandilmadji’nin penaltı beklediği pozisyon hakkında da görüşlerini aktardı. Tecrübeli teknik adam, şu şekilde konuştu:

Bence penaltı değildi. Beşiktaşlı önce vurdu ve sonra korner oldu. Biz de insanız ve hata yapıyoruz. Ben de hoca olarak hatalar yapıyorum. Yüzde 50 pozisyonlarda rakibin lehine verilen kararlar oldu. En kötü kararın ikinci sarı kart olduğunu düşünüyorum. Umarım hakemler bundan sonra bizim maçlarımızda daha adaletli kararlar verir.

"BU ŞEKİLDE DEVAM EDERSEK OYUNCULARIMIN DA DEĞERİ ARTACAK"

Beşiktaş’ın kadro değerinin yüksek olmasının kendisi için önemli olmadığını belirten Thomas Reis, şu değerlendirmede bulundu:

Beşiktaş’ın oyuncu değerini biliyorum. Bizden daha pahalı olabilirle ama bu benim için öneli değil. 55. dakikadan sonra defans yapmamız gerekti. Beşiktaş kazanmak için bastırdı. İki takım da çok fazla hata yaptı. Çok top kayıpları oldu. Son pasları istediğimiz şekilde veremedik. Bu şekilde iyi performans göstermeye devam edersek benim oyuncularımın da değeri artacaktır. Bugün bu puanı da savaşarak aldık.

"BENİMLE KİMSE KONUŞMADI"

Reis, menajeri aracılığıyla Beşiktaş’tan teklif alıp almadığıyla ilgili ise, şunları dedi: